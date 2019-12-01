Инсайдеры Office могут установить сборки 21020801&21021100
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- Категория: Office 2019
- Дата: Вчера, 23:16
- Просмотров: 47
Инсайдеры Office получили очередные сборки для Mac (21020801&21021100).
Исправления
• Панель инструментов: надстройки, добавленные на панель инструментов, сохраняются при следующем запуске Outlook;
• Календарь: добавлен запрос перед отменой Quick Event Compose;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
insider.office.com
insider.office.com
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