Инсайдеры Office могут установить сборку 16.47.21030701
-
- Категория: Office 2019
- Дата: Сегодня, 01:32
- Просмотров: 0
Инсайдеры Office получили очередные сборки для Mac (Build 16.47.21030701).
Word, Outlook
Диктовка стала лучше
Теперь создавать контент с помощью голоса стало проще благодаря новой панели инструментов для диктовки, голосовым командам и поддержке автоматической пунктуации.
Диктовка доступна на других языках
Диктовка теперь доступна на большем количестве языков. С добавлением большего количества языков больше говорящих по всему миру могут использовать преобразование речи в текст. Диктовка теперь поддерживает семь новых языков: хинди, русский, польский, португальский (Португалия), корейский, тайский и китайский (Тайвань). Microsoft продолжает добавлять и другие языки.
Outlook
Поддержка Yahoo в новом Outlook для Mac
Добавьте свою учетную запись Yahoo в Outlook, чтобы просматривать всю свою почту, события календаря и контакты в одном месте.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
mspoweruser.com
Похожие новости
- Комментарии
- ВКонтакте
ИнформацияПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Пользователи онлайн
Всего на сайте: 27
Пользователей: 0
Гостей: 27
Роботы: Yandex Google
Пользователей: 0
Гостей: 27
Роботы: Yandex Google
+16Новостей: 13043
+1Комментариев: 39448
+0Пользователей: 10053