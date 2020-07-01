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Инсайдеры Office могут установить сборку 16.47.21030701

  • Категория: Office 2019
  • Дата: Сегодня, 01:32
  • Просмотров: 0
Инсайдеры Office могут установить сборку 16.47.21030701

Инсайдеры Office получили очередные сборки для Mac (Build 16.47.21030701).

Word, Outlook

Диктовка стала лучше

Теперь создавать контент с помощью голоса стало проще благодаря новой панели инструментов для диктовки, голосовым командам и поддержке автоматической пунктуации.

Диктовка доступна на других языках

Диктовка теперь доступна на большем количестве языков. С добавлением большего количества языков больше говорящих по всему миру могут использовать преобразование речи в текст. Диктовка теперь поддерживает семь новых языков: хинди, русский, польский, португальский (Португалия), корейский, тайский и китайский (Тайвань). Microsoft продолжает добавлять и другие языки.

Outlook

Поддержка Yahoo в новом Outlook для Mac

Добавьте свою учетную запись Yahoo в Outlook, чтобы просматривать всю свою почту, события календаря и контакты в одном месте.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
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