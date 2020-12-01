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Инсайдеры Office могут установить сборку 21033000

  • Категория: Office 2019
  • Дата: Сегодня, 17:12
  • Просмотров: 0
Инсайдеры Office могут установить сборку 21033000

Инсайдеры Office получили очередную сборку для iOS (Build 21033000).

Word

Обновление печати

В приложение Word внесены исправления для многих проблем с печатью и созданием PDF-файлов, с которыми вы могли столкнуться ранее.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
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