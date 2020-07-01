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Инсайдеры Office могут установить сборку 14405.20002

  • Категория: Office 2019
  • Дата: Вчера, 23:57
  • Просмотров: 9
Инсайдеры Office могут установить сборку 14405.20002

Инсайдеры Office получили очередную сборку для Windows (Build 14405.20002).

Word

Отслеживайте только свои изменениях

Сотрудничество с другими людьми - ключевая часть создания отличного контента в Word, а функция отслеживания изменений - неотъемлемая часть этого процесса. Раньше, когда вы включали «Отслеживать изменения», все изменения отслеживались автоматически. Но иногда вы хотите, чтобы отслеживались только ваши собственные изменения, без принудительной установки этого параметра на других. Теперь Microsoft дала вам возможность включить отслеживание изменений только для себя. Для этого перейдите на вкладку ««Рецензирование»» и откройте выпадающее меню на кнопке «Отслеживать изменения»; затем выберите «Только мои».

Узнать больше.



Известные исправления

• Исправлена проблема, из-за которой в некоторых случаях функция «Повторить как строку заголовка» в таблице была отключена;

Excel

Известные исправления

• Исправлена проблема, из-за которой линия тренда на диаграммах с логарифмическими данными не была плавной;

Outlook

Известные исправления

• Исправлена проблема, которая связана с ответом на сообщение от внешнего пользователя с меткой чувствительности, и Microsoft не применяет свою метку чувствительности по умолчанию;

Access

Известные исправления

• Исправлена проблема, из-за которой после возникновения ошибки при вставке записей в подформу данные, добавленные в подформу, удалялись при закрытии формы;
• Исправлена проблема, из-за которой попытка использования DAO API из приложений, не относящихся к Office, приводила к сбою с сообщением «Операционная система в настоящее время не настроена для запуска этого приложения»;

Office Suite

Известные исправления

• Улучшено поведение при сохранении или сохранении файла в месте, требующем утверждения доступа пользователя; теперь должен появиться экран предоставления доступа, чтобы разрешить утверждение доступа пользователя;

Узнать другие подробности можно здесь.

Илья Источник:
insider.office.com
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