Инсайдеры Office могут установить сборку 14701.20060
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- Категория: Office 2019
- Дата: Вчера, 18:35
- Просмотров: 110
Инсайдеры Office получили очередную сборку для Windows (Build 14701.20060).
Outlook
Новый стиль карточки профиля обеспечивает лучшее представление, большую функциональность
Microsoft обновила внешний вид карточек профиля в Outlook! Этот новый стиль карточек позволяет лучше видеть вашу организацию и упрощает копирование важной информации. Он также соответствует стилю карточек профиля в веб-версии Outlook, обеспечивая большую согласованность между платформами. Чтобы оценить новый стиль, просто откройте электронное письмо и дважды щелкните любое имя в полях адреса. Щелкните вкладку «Организация», чтобы увидеть последние улучшения в этом представлении.
Улучшенный поиск в адресной книге
Найти кого-нибудь в своей адресной книге может быть непросто, если вы не знаете его полное имя или точное написание. Чтобы решить эту проблему, Microsoft сделала так, чтобы функция поиска в адресной книге Outlook по умолчанию просматривала все поля контактов, что позволяет быстро выполнять поиск по имени, названию, местоположению, номеру телефона и другим полям в адресной книге. Просто введите свой запрос в поле поиска и нажмите Enter или нажмите кнопку со стрелкой, чтобы увидеть результаты. Если вы предпочитаете предыдущее поведение (поиск только по именам), выберите опцию «Только имя» над полем поиска.
Обновите свою фотографию, используя ссылку в карточке профиля
Microsoft добавила новый способ обновления вашей фотографии в Outlook. Теперь, когда вы открываете свою собственную карточку профиля, под вашим именем и названием появляется новая ссылка. Нажмите «Обновить фотографию», чтобы перейти на веб-страницу, где вы можете изменить фотографию, связанную с вашим профилем.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
insider.office.com
insider.office.com
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