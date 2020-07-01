Windows 10 Статьи, обзоры Windows 10 Инструкции, советы

Инсайдеры Office могут установить сборку 21120501

  • Категория: Office 2019
  • Дата: Сегодня, 14:19
  • Просмотров: 0
Инсайдеры Office могут установить сборку 21120501

Инсайдеры Office получили очередную сборку для Mac (Build 21120501).

Excel

Исправления

• Исправлена проблема, из-за которой метка «Запросы и подключения» на вкладке «Данные» отображалась на английском языке, даже если приложение Excel работало на другом языке;
• Исправлена проблема, из-за которой вы могли удалить лист без предупреждения, выбрав «Повторить» после удаления листа;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
insider.office.com
  • 0
Похожие новости
Обзор Windows 10
Инсайдеры Office могут установить сборку 21082406

Инсайдеры Office могут установить сборку 21082406

Инсайдеры Office могут установить сборку 13102.20002

Инсайдеры Office могут установить сборку 13102.20002

Инсайдеры Office могут установить сборку 13205.20000

Инсайдеры Office могут установить сборку 13205.20000

Инсайдеры Office могут установить сборку 13212.20000

Инсайдеры Office могут установить сборку 13212.20000

Инсайдеры Office могут установить сборку 14204.20006

Инсайдеры Office могут установить сборку 14204.20006




  • Комментарии
  • ВКонтакте
  • Facebook
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Пользователи онлайн
Всего на сайте: 45
Пользователей: 0
Гостей: 45
Роботы: Google Yandex
+6  
Новостей: 13934
+0  
Комментариев: 39458
+0  
Пользователей: 10083