Инсайдеры Office могут установить сборку 21120501
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- Категория: Office 2019
- Дата: Сегодня, 14:19
- Просмотров: 0
Инсайдеры Office получили очередную сборку для Mac (Build 21120501).
Excel
Исправления
• Исправлена проблема, из-за которой метка «Запросы и подключения» на вкладке «Данные» отображалась на английском языке, даже если приложение Excel работало на другом языке;
• Исправлена проблема, из-за которой вы могли удалить лист без предупреждения, выбрав «Повторить» после удаления листа;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
insider.office.com
insider.office.com
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