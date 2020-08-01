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Инсайдеры Office могут установить сборку 14901.20000

  • Категория: Office 2019
  • Дата: Вчера, 21:54
  • Просмотров: 64
Инсайдеры Office могут установить сборку 14901.20000

Инсайдеры Office получили очередную сборку для Windows (Build 1490120000).

Project

Известное исправление

• Исправлена проблема, из-за которой фильтрация группировки контуров не работала;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
insider.office.com
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