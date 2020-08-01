Инсайдеры Office могут установить сборку 14901.20000
-
- Категория: Office 2019
- Дата: Вчера, 21:54
- Просмотров: 64
Инсайдеры Office получили очередную сборку для Windows (Build 1490120000).
Project
Известное исправление
• Исправлена проблема, из-за которой фильтрация группировки контуров не работала;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
insider.office.com
insider.office.com
Похожие новости
- Комментарии
- ВКонтакте
ИнформацияПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Пользователи онлайн
Всего на сайте: 26
Пользователей: 0
Гостей: 26
Роботы: Google Yandex
Пользователей: 0
Гостей: 26
Роботы: Google Yandex
+1Новостей: 13971
+0Комментариев: 39458
+0Пользователей: 10083