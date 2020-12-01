Инсайдеры Office могут установить сборку 14827.20088
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- Категория: Office 2019
- Дата: Сегодня, 16:34
- Просмотров: 0
Инсайдеры Office получили очередную сборку для Windows (Build 14827.20088).
Word
Поиск с помощью вашего голоса
Функция поиска в Word — это мощный инструмент, возвращающий действия, определения, файлы, людей и многое другое при вводе всего нескольких символов. Теперь с помощью голосового поиска вы можете сказать, что вы ищете, и поиск найдет это так же, как если бы вы сами набрали это. Чтобы получить доступ к этой функции, просто нажмите кнопку «Микрофон» в правом углу окна поиска (или нажмите Alt+Q на клавиатуре, чтобы поместить фокус внутрь поля поиска, затем нажмите клавишу со стрелкой вправо и нажмите Enter). Затем говорите, что вы ищете; появится выпадающее меню, и вы можете выбрать то, что ищете, из списка.
Узнать больше.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
insider.office.com
insider.office.com
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