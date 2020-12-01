Windows 10 Статьи, обзоры Windows 10 Инструкции, советы

Инсайдеры Office могут установить сборку 14827.20088

  • Категория: Office 2019
  • Дата: Сегодня, 16:34
  • Просмотров: 0
Инсайдеры Office могут установить сборку 14827.20088

Инсайдеры Office получили очередную сборку для Windows (Build 14827.20088).

Word

Поиск с помощью вашего голоса

Функция поиска в Word — это мощный инструмент, возвращающий действия, определения, файлы, людей и многое другое при вводе всего нескольких символов. Теперь с помощью голосового поиска вы можете сказать, что вы ищете, и поиск найдет это так же, как если бы вы сами набрали это. Чтобы получить доступ к этой функции, просто нажмите кнопку «Микрофон» в правом углу окна поиска (или нажмите Alt+Q на клавиатуре, чтобы поместить фокус внутрь поля поиска, затем нажмите клавишу со стрелкой вправо и нажмите Enter). Затем говорите, что вы ищете; появится выпадающее меню, и вы можете выбрать то, что ищете, из списка.

Узнать больше.



Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
insider.office.com
  • 0
Похожие новости
Обзор Windows 10
Инсайдеры Office могут установить сборку 16.0.14827.20006

Инсайдеры Office могут установить сборку 16.0.14827.20006

Инсайдеры Office могут установить сборку 16.0.13530.20022

Инсайдеры Office могут установить сборку 16.0.13530.20022

Инсайдеры Office могут установить сборку 20121703

Инсайдеры Office могут установить сборку 20121703

Инсайдеры Office могут установить сборку 14210.20004

Инсайдеры Office могут установить сборку 14210.20004

Инсайдеры Office могут установить сборку 14701.20060

Инсайдеры Office могут установить сборку 14701.20060




  • Комментарии
  • ВКонтакте
  • Facebook
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Пользователи онлайн
Всего на сайте: 33
Пользователей: 0
Гостей: 33
Роботы: Mail Ru Google Yandex
+3  
Новостей: 13987
+0  
Комментариев: 39458
+0  
Пользователей: 10083