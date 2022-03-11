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Инсайдеры Office могут установить сборку 22022802

  • Категория: Office 2019
  • Дата: 11-03-2022, 19:48
  • Просмотров: 311
Инсайдеры Office могут установить сборку 22022802

Инсайдеры Office получили очередную сборку для iOS (Build 22022802).

Word

Доступ к популярным опциям в нижней панели

Когда вы работаете в Word на своем устройстве iOS, вы не хотите останавливать свой поток и искать команды. Итак, Microsoft поместила некоторые из наиболее часто используемых опций в удобную нижнюю панель. Доступ к опциям «Мобильное представление», «Чтение вслух» и «Заголовки» осуществляется одним нажатием на эту легкодоступную панель в нижней части экрана Word.



Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
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