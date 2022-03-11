Инсайдеры Office могут установить сборку 22022802
-
- Категория: Office 2019
- Дата: 11-03-2022, 19:48
- Просмотров: 311
Инсайдеры Office получили очередную сборку для iOS (Build 22022802).
Word
Доступ к популярным опциям в нижней панели
Когда вы работаете в Word на своем устройстве iOS, вы не хотите останавливать свой поток и искать команды. Итак, Microsoft поместила некоторые из наиболее часто используемых опций в удобную нижнюю панель. Доступ к опциям «Мобильное представление», «Чтение вслух» и «Заголовки» осуществляется одним нажатием на эту легкодоступную панель в нижней части экрана Word.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
mspoweruser.com
Похожие новости
- Комментарии
- ВКонтакте
ИнформацияПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Пользователи онлайн
Всего на сайте: 28
Пользователей: 0
Гостей: 28
Роботы: Google Yandex
Пользователей: 0
Гостей: 28
Роботы: Google Yandex
+0Новостей: 14096
+0Комментариев: 39458
+0Пользователей: 10084