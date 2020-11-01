Инсайдеры Office могут установить сборку 16.0.15128.20058
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- Категория: Office 2019
- Дата: Сегодня, 02:26
- Просмотров: 0
Инсайдеры Office получили очередную сборку для Android (Build 16.0.15128.20058).
Word
Легко отключайте темный режим одним нажатием
Использование темного режима — чрезвычайно популярный способ дать глазам отдохнуть от яркого экрана. Но Microsoft получила много отзывов о том, что пользователи хотели бы иметь возможность быстрого переключения с темного на светлый фон в своих документах. Теперь вы можете! Microsoft добавила команду, которая позволяет быстро отключить темный фон одним касанием. Для этого просто выберите меню «Дополнительные параметры» (три точки) в правом верхнем углу и нажмите «Переключиться на светлый фон».
OneNote
Записывайте свои мысли, используя свой голос с функцией диктовки
Бывают случаи, когда попытка ввести заметку на Android-устройстве неудобна — например, когда вы делаете работу по дому или тренируетесь. OneNote Mobile для Android теперь поддерживает голосовые заметки, что позволяет фиксировать мысли без необходимости их кропотливого ввода. (Доказано, что диктовка в три раза быстрее, чем набор текста.) Чтобы включить эту функцию, откройте OneNote и щелкните иконку микрофона в правом нижнем углу экрана. Начните говорить и наблюдайте, как ваши слова превращаются в текст!
Нажмите на изображение для демонстрации
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
insider.office.com
insider.office.com
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