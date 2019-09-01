Инсайдеры Office могут установить сборку 15511.20000
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- Категория: Office 2019
- Дата: Вчера, 21:47
- Просмотров: 78
Инсайдеры Office получили очередную сборку для Windows (Build 15511.20000).
Outlook
Исправление
• Исправлена проблема, которая влияла на Windows Information Protection (WIP) при попытке получения адреса электронной почты EDP;
Project
Исправление
• Исправлена проблема, из-за которой локальные кастомные поля переставали работать, вызывая диалоговое окно «Удалить кастомные поля», и их нельзя было удалить через органайзер;
Word
Исправление
• Исправлена проблема, из-за которой функция «вставить как ссылку» могла не обновляться автоматически;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
insider.office.com
insider.office.com
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