Инсайдеры Office могут установить сборку 15522.20000
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- Категория: Office 2019
- Дата: Вчера, 13:52
- Просмотров: 141
Инсайдеры Office получили очередную сборку для Windows (Build 15522.20000).
Office Suite
Новый рейтинговый вопрос добавлен в приложение «Опросы»
Многим пользователям Teams нужен был способ быстрого получения отзывов от участников собрания о том, насколько они удовлетворены или насколько хорошо они поняли контент собрания. Итак, Microsoft добавила новый тип вопроса «Рейтинг» в приложение «Опросы» в Microsoft Teams. Владельцы собраний могут легко создавать и запускать рейтинговые опросы для повышения вовлеченности и сбора информации от участников своих собраний, а также делиться результатами в режиме реального времени. Чтобы создать вопрос рейтингового опроса, просто выберите «Рейтинг» при создании нового опроса в Teams.
Заметное исправление
• Исправлена проблема, из-за которой некоторые пользователи не могли получить доступ к последней версии файлов Excel, размещенных на SPO, и видели сообщение об ошибке «Рекомендуется обновить»;
PowerPoint
Заметное исправление
• Исправлена проблема, из-за которой контент миниатюр для изображений не рендерился должным образом на слайде после нажатия кнопки «Включить контент» в предупреждении о безопасности;
Word
Заметные исправления
• Исправлена проблема, из-за которой пользователи не могли открывать ссылки на локально управляемые файлы с закладками на файлы в SPO/OD4B;
• Исправлена проблема, из-за которой приложение испытывало задержки при открытии HTML-версии файла сообщений Outlook;
• Исправлена проблема, из-за которой внутренние ссылки в разделе «Отслеживание изменений» отображались как «Ошибка! Ссылка на гиперссылку недействительна»;
Project
Заметные исправления
• Исправлена проблема, при которой прокрутка вниз в представлении сетевой диаграммы, когда режим компоновки установлен на ручной, не всегда отрисовывала узлы;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
insider.office.com
insider.office.com
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