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Инсайдеры Office могут установить сборку 15522.20000

  • Категория: Office 2019
  • Дата: Вчера, 13:52
  • Просмотров: 141
Инсайдеры Office могут установить сборку 15522.20000

Инсайдеры Office получили очередную сборку для Windows (Build 15522.20000).

Office Suite

Новый рейтинговый вопрос добавлен в приложение «Опросы»

Многим пользователям Teams нужен был способ быстрого получения отзывов от участников собрания о том, насколько они удовлетворены или насколько хорошо они поняли контент собрания. Итак, Microsoft добавила новый тип вопроса «Рейтинг» в приложение «Опросы» в Microsoft Teams. Владельцы собраний могут легко создавать и запускать рейтинговые опросы для повышения вовлеченности и сбора информации от участников своих собраний, а также делиться результатами в режиме реального времени. Чтобы создать вопрос рейтингового опроса, просто выберите «Рейтинг» при создании нового опроса в Teams.



Заметное исправление

• Исправлена проблема, из-за которой некоторые пользователи не могли получить доступ к последней версии файлов Excel, размещенных на SPO, и видели сообщение об ошибке «Рекомендуется обновить»;

PowerPoint

Заметное исправление

• Исправлена проблема, из-за которой контент миниатюр для изображений не рендерился должным образом на слайде после нажатия кнопки «Включить контент» в предупреждении о безопасности;

Word

Заметные исправления

• Исправлена проблема, из-за которой пользователи не могли открывать ссылки на локально управляемые файлы с закладками на файлы в SPO/OD4B;
• Исправлена проблема, из-за которой приложение испытывало задержки при открытии HTML-версии файла сообщений Outlook;
• Исправлена проблема, из-за которой внутренние ссылки в разделе «Отслеживание изменений» отображались как «Ошибка! Ссылка на гиперссылку недействительна»;

Project

Заметные исправления

• Исправлена проблема, при которой прокрутка вниз в представлении сетевой диаграммы, когда режим компоновки установлен на ручной, не всегда отрисовывала узлы;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
insider.office.com
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