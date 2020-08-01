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Инсайдеры Office могут установить сборку 15615.20000

  • Категория: Office 2019
  • Дата: Сегодня, 14:48
  • Просмотров: 0

Инсайдеры Office получили очередную сборку для Windows (Build 15615.20000).

Excel

Поддержка дат для сводных таблиц, подключенных к PowerBI: В сводных таблицах, подключенных к наборам данных Power BI, даты теперь поддерживаются для анализа, поскольку тип данных больше не является строкой. Например, теперь возможна фильтрация данных по определенным таймфреймам. Подробности смотрите в посте в блоге.



Заметные исправления

• Исправлена проблема, из-за которой загрузка в OneDrive недавно сохраненного файла, к которому была применена метка чувствительности и произведено редактирование, завершалась сбоем;
• Исправлена проблему, из-за которой приложение Excel неправильно использовало фиксированную ширину, а не пространство полной ширины при преобразовании текста в столбец;
• Исправлена проблема, из-за которой индексные переменные, переданные в лямбду в MAKEARRAY, имели неправильный тип, что приводило к ошибочному вычислению формулы;

Outlook

Заметное исправление

• Исправлена проблема, из-за которой связанные изображения не отображались при ответе или пересылке сообщения;

Project

Заметные исправления

• Исправлена проблема, из-за которой проекты больше не могли быть открыты, поскольку генерировались новые GUIDs задач и назначений при сохранении проекта;
• Исправлена проблема, из-за которой ошибочно отображалось сообщение, предупреждающее клиентов о потенциально небезопасных ссылках при открытии проекта, не содержащего никаких ссылок;

Word

Заметные исправления

• Исправлена проблема, из-за которой приложение Outlook не могло открыть сообщение, отправленное с помощью веб-версии Outlook и содержащее комментарий, скопированный из Word;
• Исправлена проблема, из-за которой изменения не могли быть объединены в общий документ из-за ошибки занятого сервера;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
insider.office.com
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