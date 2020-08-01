Инсайдеры Office могут установить сборку 15615.20000
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- Категория: Office 2019
- Дата: Сегодня, 14:48
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Инсайдеры Office получили очередную сборку для Windows (Build 15615.20000).
Excel
Поддержка дат для сводных таблиц, подключенных к PowerBI: В сводных таблицах, подключенных к наборам данных Power BI, даты теперь поддерживаются для анализа, поскольку тип данных больше не является строкой. Например, теперь возможна фильтрация данных по определенным таймфреймам. Подробности смотрите в посте в блоге.
Заметные исправления
• Исправлена проблема, из-за которой загрузка в OneDrive недавно сохраненного файла, к которому была применена метка чувствительности и произведено редактирование, завершалась сбоем;
• Исправлена проблему, из-за которой приложение Excel неправильно использовало фиксированную ширину, а не пространство полной ширины при преобразовании текста в столбец;
• Исправлена проблема, из-за которой индексные переменные, переданные в лямбду в MAKEARRAY, имели неправильный тип, что приводило к ошибочному вычислению формулы;
Outlook
Заметное исправление
• Исправлена проблема, из-за которой связанные изображения не отображались при ответе или пересылке сообщения;
Project
Заметные исправления
• Исправлена проблема, из-за которой проекты больше не могли быть открыты, поскольку генерировались новые GUIDs задач и назначений при сохранении проекта;
• Исправлена проблема, из-за которой ошибочно отображалось сообщение, предупреждающее клиентов о потенциально небезопасных ссылках при открытии проекта, не содержащего никаких ссылок;
Word
Заметные исправления
• Исправлена проблема, из-за которой приложение Outlook не могло открыть сообщение, отправленное с помощью веб-версии Outlook и содержащее комментарий, скопированный из Word;
• Исправлена проблема, из-за которой изменения не могли быть объединены в общий документ из-за ошибки занятого сервера;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
insider.office.com
insider.office.com
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