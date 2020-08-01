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Инсайдеры Office могут установить сборку 15629.20058

  • Категория: Office 2019
  • Дата: Сегодня, 00:57
  • Просмотров: 0
Инсайдеры Office могут установить сборку 15629.20058

Инсайдеры Office получили очередную сборку для Windows (Build 15629.20058).

Excel

Предотвратить утечку данных стало проще с помощью новой панели инструментов «Чувствительность»: Метки чувствительности, поддерживаемые Microsoft Purview Information Protection, теперь отображаются рядом с именем файла в строке заголовка приложения, что позволяет легко распознавать политики вашей организации и соблюдать их. Панель инструментов «Чувствительность» также доступна при сохранении новых документов или переименовании существующих, помогая вам держать информационную безопасность под рукой;
Пользовательские сообщения о совместимости версии Excel PivotTable: Excel теперь выдает предупреждения о проблемах совместимости со сводными таблицами и предоставляет информативную документацию и обходные пути. Если ваша версия Excel не может считывать данные в рабочей книге, Microsoft предоставляет пользователям документацию, в которой представлены варианты для упреждающего устранения неполадок и решения проблемы. Кроме того, Microsoft также разрешает пользователям загружать свои документы Excel в OneDrive, чтобы они могли беспрепятственно открывать файл в веб-версии Excel;



PowerPoint

Предотвратить утечку данных стало проще с помощью новой панели инструментов «Чувствительность»: Метки чувствительности, поддерживаемые Microsoft Purview Information Protection, теперь отображаются рядом с именем файла в строке заголовка приложения, что позволяет легко распознавать политики вашей организации и соблюдать их. Панель инструментов «Чувствительность» также доступна при сохранении новых документов или переименовании существующих, помогая вам держать информационную безопасность под рукой;

Word

Предотвратить утечку данных стало проще с помощью новой панели инструментов «Чувствительность»: Метки чувствительности, поддерживаемые Microsoft Purview Information Protection, теперь отображаются рядом с именем файла в строке заголовка приложения, что позволяет легко распознавать политики вашей организации и соблюдать их. Панель инструментов «Чувствительность» также доступна при сохранении новых документов или переименовании существующих, помогая вам держать информационную безопасность под рукой;



Excel

Заметные исправления

• Исправлена проблема, из-за которой приложение неожиданно закрывалось при доступе к файлам, содержащим богатые сущности;
• Исправлена проблема, из-за которой мог произойти сбой Excel при использовании Office Scripts для управления полями сводной таблицы;
• Исправлена проблема, из-за которой файл Excel мог быть поврежден после установки форматирования (например, цвета заливки) в некоторых ячейках сводной таблицы на оси строк или столбцов и последующего перемещения этих полей в область фильтра сводной таблицы;
• Исправлена проблема с кнопками навигации по листу, которые переворачивались при использовании листа в ориентации справа налево;
• Исправлена проблема, при которой приложение неожиданно закрывалось при выборе ячейки с ошибкой #FIELD! в листе и последующем открытии опции Error checking OOUI field для ошибок Field;

Outlook

Заметные исправления

• Исправлена проблема, из-за которой файл Customization Quick Access Toolbar (.exportedUI) не мог импортироваться при использовании упрощенной ленты;
• Исправлена проблема, из-за которой пользователи не могли видеть дату выполнения в результатах поиска в Outlook Desktop;

Word

Заметные исправления

• Исправлена проблема, из-за которой пользователь не мог нажать на гиперссылку в отслеживании изменений;
• Исправлена проблема, из-за которой комментарии могли не загружаться;
• Исправлена проблема, из-за которой приложение Word могло не отображать нужный файл, когда все окна открытых файлов были свернуты;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
insider.office.com
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