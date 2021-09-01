Инсайдеры Office могут установить сборку 15726.20000
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- Категория: Office 2019
- Дата: Вчера, 02:10
- Просмотров: 203
Инсайдеры Office получили очередную сборку для Windows (Build 15726.20000).
Excel
Заметное исправление
• Исправлена проблема, при которой форматирование текста приводило к прекращению работы Excel;
Outlook
Заметные исправления
• Исправлена проблема, из-за которой веб-представление показывало сообщение об ошибке при перезапуске и отмене;
• Исправлена проблема, из-за которой полоса прокрутки не была видна во время чтения или составления сообщения;
Project
Заметное исправление
• Исправлена проблема, из-за которой применялся только один вариант перекрестного связывания проектов, даже если было выбрано несколько;
Word
Заметное исправление
• Исправлена проблема, из-за которой функция чтения вслух была недоступна при развертывании Microsoft 365 на Windows Server 2016;
Office Suite
Заметные исправления
• Исправлена проблема, из-за которой файлы Excel, открытые из библиотеки Sharepoint 2019, периодически открывались как доступные только для чтения в Excel for Windows;
• Исправлена проблема, из-за которой заблокированные файлы Word и Excel не открывались;
• Исправлена проблема, из-за которой замедлялось сохранение слайдов PowerPoint с содержимым SVG в форматах метафайлов;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
insider.office.com
insider.office.com
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