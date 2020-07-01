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Инсайдеры Office могут установить сборку 15729.20002

  • Категория: Office 2019
  • Дата: Сегодня, 01:05
  • Просмотров: 0
Инсайдеры Office могут установить сборку 15729.20002

Инсайдеры Office получили очередную сборку для Windows (Build 15729.20002).

Outlook

Заметное исправление

• Исправлена проблема, из-за которой сообщения не отправлялись при использовании нескольких учетных записей Exchange с одним профилем Outlook;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
insider.office.com
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