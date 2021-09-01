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Инсайдеры Office могут установить сборку 15911.20000

  • Категория: Office 2019
  • Дата: Вчера, 16:43
  • Просмотров: 111
Инсайдеры Office могут установить сборку 15911.20000

Инсайдеры Office получили очередную сборку для Windows (Build 15911.20000).

PowerPoint

Заметное исправление

• Исправлена проблема, из-за которой не создавалась новая презентация при использовании API PowerPoint.createPresentation;

Word

Заметное исправление

• Исправлена проблема, из-за которой текст неожиданно скрывался фигурой, даже если была выбрана опция обтекания текстом;

Office Suite

Заметное исправление

• Исправлена проблема, из-за которой применение политики blockcontentexecutionfrominternet приводило к тому, что файлы, содержащие встроенный макрос, больше не запускались;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
insider.office.com
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