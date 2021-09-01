Инсайдеры Office могут установить сборку 15911.20000
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- Категория: Office 2019
- Дата: Вчера, 16:43
- Просмотров: 111
Инсайдеры Office получили очередную сборку для Windows (Build 15911.20000).
PowerPoint
Заметное исправление
• Исправлена проблема, из-за которой не создавалась новая презентация при использовании API PowerPoint.createPresentation;
Word
Заметное исправление
• Исправлена проблема, из-за которой текст неожиданно скрывался фигурой, даже если была выбрана опция обтекания текстом;
Office Suite
Заметное исправление
• Исправлена проблема, из-за которой применение политики blockcontentexecutionfrominternet приводило к тому, что файлы, содержащие встроенный макрос, больше не запускались;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
insider.office.com
insider.office.com
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