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Microsoft выпустила обновление для Surface Earbuds

  • Категория: Surface
  • Дата: Вчера, 17:59
  • Просмотров: 89

Компания Microsoft выпустила обновление для Surface Earbuds.

Surface Earbuds

• 3.0.0.6 включает параметр в приложении Surface Audio, который позволяет включать или выключать с помощью кодека aptX. При выключении Surface Earbuds будут использовать кодек SBC;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
support.microsoft.com
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