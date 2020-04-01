Microsoft выпустила обновление для Surface Earbuds
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- Категория: Surface
- Дата: Вчера, 17:59
- Просмотров: 89
Компания Microsoft выпустила обновление для Surface Earbuds.
Surface Earbuds
• 3.0.0.6 включает параметр в приложении Surface Audio, который позволяет включать или выключать с помощью кодека aptX. При выключении Surface Earbuds будут использовать кодек SBC;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
support.microsoft.com
support.microsoft.com
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