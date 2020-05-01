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Microsoft выпустила обновления для Surface Book 3

  • Категория: Surface
  • Дата: Сегодня, 01:38
  • Просмотров: 19

Компания Microsoft выпустила обновления для Surface Book 3.

Surface Book 3

• Intel® iCLS Client - Software components (1.61.251.0) включает обновления безопасности и улучшения стабильности системы;
• Intel® Management Engine Interface -System devices (2031.15.0.1743) включает обновления безопасности и улучшения стабильности системы;
• (Intel® Management Engine Extension) - no Device Manager notes (1952.14.0.1470) включает обновления безопасности и улучшения стабильности системы;
• Surface Hid Mini Driver - Human Interface Devices (3.31.139.0) улучшает стабильность системы и устраняет системную bugcheck;
• Surface Integration Service Device - System devices (6.105.139.0) улучшает интеграцию между системными службами и устраняет системную bugcheck;
• Surface ME – Firmware (13.0.1594.2) включает обновления безопасности и улучшения стабильности системы;
• Surface UEFI – Firmware (9.101.140.0) включает обновления безопасности и улучшения стабильности системы;
• Surface System Aggregator – Firmware (10.204.139.0) * улучшает надежность умной зарядки аккумулятора и улучшает режим киоска;
• (Surface Book Base v3 Firmware Update) - no Device Manager notes (1.61.137.0) * улучшает надежность умной зарядки аккумулятора и улучшает режим киоска;
• Surface DTX - System devices (3.85.139.0) решает проблемы с удалением приложений в состоянии низкого энергопотребления;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
support.microsoft.com
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