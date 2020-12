Компания Microsoft выпустила обновления для Surface Book 3.• Intel® iCLS Client - Software components (1.61.251.0) включает обновления безопасности и улучшения стабильности системы;• Intel® Management Engine Interface -System devices (2031.15.0.1743) включает обновления безопасности и улучшения стабильности системы;• (Intel® Management Engine Extension) - no Device Manager notes (1952.14.0.1470) включает обновления безопасности и улучшения стабильности системы;• Surface Hid Mini Driver - Human Interface Devices (3.31.139.0) улучшает стабильность системы и устраняет системную bugcheck;• Surface Integration Service Device - System devices (6.105.139.0) улучшает интеграцию между системными службами и устраняет системную bugcheck;• Surface ME – Firmware (13.0.1594.2) включает обновления безопасности и улучшения стабильности системы;• Surface UEFI – Firmware (9.101.140.0) включает обновления безопасности и улучшения стабильности системы;• Surface System Aggregator – Firmware (10.204.139.0) * улучшает надежность умной зарядки аккумулятора и улучшает режим киоска;• (Surface Book Base v3 Firmware Update) - no Device Manager notes (1.61.137.0) * улучшает надежность умной зарядки аккумулятора и улучшает режим киоска;• Surface DTX - System devices (3.85.139.0) решает проблемы с удалением приложений в состоянии низкого энергопотребления;Узнать другие подробности можно здесь.