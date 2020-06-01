Microsoft выпустила обновление для Surface Laptop 2
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- Категория: Surface
- Дата: Вчера, 17:21
- Просмотров: 127
Компания Microsoft выпустила обновление для Surface Laptop 2.
Surface Laptop 2
• Surface UEFI – Firmware (138.3440.768.0) имеет обновления безопасности и улучшает стабильность системы;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
mspoweruser.com
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