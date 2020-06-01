Windows 10 Статьи, обзоры Windows 10 Инструкции, советы

Microsoft выпустила обновление для Surface Laptop 2

  • Категория: Surface
  • Дата: Вчера, 17:21
  • Просмотров: 127

Компания Microsoft выпустила обновление для Surface Laptop 2.

Surface Laptop 2

• Surface UEFI – Firmware (138.3440.768.0) имеет обновления безопасности и улучшает стабильность системы;

Узнать другие подробности можно здесь.

Илья Источник:
mspoweruser.com
  • +1
Похожие новости
Обзор Windows 10
Surface Laptop Go получил обновления

Surface Laptop Go получил обновления

Microsoft выпустила обновления для Surface Laptop 3 c процессором AMD

Microsoft выпустила обновления для Surface Laptop 3 c процессором AMD

Surface Laptop 3 получил обновления

Surface Laptop 3 получил обновления

Microsoft выпустила обновление для Surface Laptop 2

Microsoft выпустила обновление для Surface Laptop 2

Microsoft выпустила обновления для Surface Pro 7, Surface Laptop 3 и Surface Studio 2

Microsoft выпустила обновления для Surface Pro 7, Surface Laptop 3 и Surface Studio 2




  • Комментарии
  • ВКонтакте
  • Facebook
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Пользователи онлайн
Всего на сайте: 15
Пользователей: 0
Гостей: 15
Роботы: Yandex Google
+3  
Новостей: 12954
+0  
Комментариев: 39451
+0  
Пользователей: 10052