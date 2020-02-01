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Surface Duo 2 может получить Snapdragon 888, 5G и другие улучшения

  • Категория: Surface
  • Дата: Сегодня, 02:03
  • Просмотров: 0

Microsoft снижает цены на Surface Duo текущего поколения до уровня распродажи, предполагая, что замена уже близко.

В настоящее время ходят слухи по поводу новой версии Surface Duo под кодовым названием «Zeta», которая может выйти на рынок в сентябре-октябре 2021 года.

По словам Зака Боудена, устройство, наконец, будет соответствовать характеристикам текущего поколения, а телефон будет оснащен процессором Snapdragon 888, 5G, реальной основной камерой и незначительными отсутствующими функциями, такими как NFC.

Сообщается, что устройство также будет иметь более тонкие рамки, а модуль камеры будет расширяться в углубление на другой стороне устройства, как показано на изображении ниже, что позволит использовать камеру большего размера, в то же время позволяя устройству полностью раскрываться.



Сообщается, что телефон также будет поставляться с Android 11 при запуске, но с лучшей интеграцией Surface Pen.

Узнать другие подробности можно здесь.

Илья Источник:
mspoweruser.com
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