Surface Laptop Go получил обновление
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- Категория: Surface
- Дата: Вчера, 22:55
- Просмотров: 83
Компания Microsoft выпустила обновление для Surface Laptop Go.
Surface Laptop Go
• Surface ME – Firmware (13.0.1763.7) исправляет критическую уязвимость безопасности и улучшает стабильность USB-C;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
mspoweruser.com
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