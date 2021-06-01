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Surface Laptop Go получил обновление

  • Категория: Surface
  • Дата: Вчера, 22:55
  • Просмотров: 83
Surface Laptop Go получил обновление

Компания Microsoft выпустила обновление для Surface Laptop Go.

Surface Laptop Go

• Surface ME – Firmware (13.0.1763.7) исправляет критическую уязвимость безопасности и улучшает стабильность USB-C;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
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