Surface Duo получил октябрьское обновление
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- Категория: Surface
- Дата: Сегодня, 17:59
- Просмотров: 0
Компания Microsoft выпустила обновление для Surface Duo.
2021.913.25 (Северная Америка), 2021.913.26 (Европа) и 2021.913.27 (Заблокированное устройство AT&T)
• Рассматривает сценарии, описанные в бюллетене по безопасности Android – октябрь 2021 года;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
onmsft.com
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