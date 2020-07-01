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Microsoft выпустила обновления для Surface Pro 7+

  • Категория: Surface
  • Дата: Вчера, 16:50
  • Просмотров: 123

Компания Microsoft выпустила обновления для Surface Pro 7+.

Surface Pro 7+

• Улучшает стабильность системы;
• Улучшает надежность Surface Dock 2;
• Surface System Aggregator – Firmware (12.300.139.0);
• Surface Dock 2 Firmware Update – Extension (6.8.137.0);
• Surface UEFI – Firmware (18.102.143.0);
• Surface SMF – System devices (9.5.137.0);

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
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