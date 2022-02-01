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Surface Duo 2 получил обновление за май 2022 года

  • Категория: Surface
  • Дата: Сегодня, 03:26
  • Просмотров: 0
Surface Duo 2 получил обновление за май 2022 года

Компания Microsoft выпустила обновление для Surface Duo 2.

2022.110.15

• Рассмотрены сценарии, описанные в бюллетене по безопасности Android — май 2022 года;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
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