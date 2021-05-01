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Microsoft выпустила обновления для Surface Go 2

  • Категория: Surface
  • Дата: Вчера, 23:50
  • Просмотров: 16

Компания Microsoft выпустила обновления для Surface Go 2.

Surface Go 2

• Это обновление исправляет критическую уязвимость безопасности;
• Surface UEFI – Firmware (1.0.2.0);
• Intel(R) Wi-Fi 6 AX200 160MHz – Network Adapters (22.60.0.6);
• Intel(R) Wireless Bluetooth(R) – Bluetooth (22.60.0.6);

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
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