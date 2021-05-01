Microsoft выпустила обновления для Surface Go 2
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- Категория: Surface
- Дата: Вчера, 23:50
- Просмотров: 16
Компания Microsoft выпустила обновления для Surface Go 2.
Surface Go 2
• Это обновление исправляет критическую уязвимость безопасности;
• Surface UEFI – Firmware (1.0.2.0);
• Intel(R) Wi-Fi 6 AX200 160MHz – Network Adapters (22.60.0.6);
• Intel(R) Wireless Bluetooth(R) – Bluetooth (22.60.0.6);
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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