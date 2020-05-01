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Потенциальный Surface Studio 3 появляется в заявке FCC

  • Категория: Surface
  • Дата: Вчера, 21:01
  • Просмотров: 75
Потенциальный Surface Studio 3 появляется в заявке FCC

Microsoft разослала приглашения на мероприятие Surface, подтвердив, что оно состоится 12 октября. Обычно компания анонсирует новые устройства Surface во время этого мероприятия.



И теперь в сети появилась заявка FCC, поданная Microsoft, которая может указывать на Surface Studio 3. Однако в заявке не уточняется, какому устройству принадлежат детали. Все, что можно заключить из заявки FCC, это то, что оно относится к настольному компьютеру с процессором Intel внутри. Это автоматически опровергает предположение о том, что это может быть заявка FCC для Microsoft Project Volterra, анонсированного во время Microsoft Build 2022, который работает на базе ARM.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
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