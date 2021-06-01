Surface Pro 7 получил обновление за октябрь 2022 года
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- Категория: Surface
- Дата: Сегодня, 16:34
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Компания Microsoft выпустила обновления для Surface Pro 7.
Surface Pro 7
• Исправляет критическую уязвимость безопасности и улучшает стабильность системы;
• Решает проблемы с отключением и переключением настроек Wi-Fi;
• Surface ME — Firmware (13.0.2101.2);
• Surface UEFI – Firmware (15.11.140.0);
• Intel(R) Wi-Fi 6 AX201 160MHz - Network adapter (22.160.0.3);
• Intel(R) Wireless Bluetooth — Bluetooth (22.160.0.3);
• Intel(R) Management Engine Interface - System Devices (2145.1.42.0);
• Intel(R) ICLS Client - Software devices (1.63.1155.2);
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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