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Компания Microsoft выпустила обновления для Surface Laptop Studio за ноябрь 2022 года

  • Категория: Surface
  • Дата: Сегодня, 19:31
  • Просмотров: 0

Компания Microsoft выпустила обновления для Surface Laptop Studio.

Surface Laptop Studio

• Это обновление улучшает стабильность и надежность SSD:
• Surface UEFI — Firmware (18.102.143.0);
• Storage Firmware Update — Extension (1.10.139.0);
• Storage Firmware Update — Extension (1.6.139.0);
• Storage Firmware — Firmware (1.5.139.0);
• Storage Firmware — Firmware (1.4.139.0);

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
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