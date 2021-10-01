Компания Microsoft выпустила обновления для Surface Laptop Studio за ноябрь 2022 года
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- Категория: Surface
- Дата: Сегодня, 19:31
- Просмотров: 0
Компания Microsoft выпустила обновления для Surface Laptop Studio.
Surface Laptop Studio
• Это обновление улучшает стабильность и надежность SSD:
• Surface UEFI — Firmware (18.102.143.0);
• Storage Firmware Update — Extension (1.10.139.0);
• Storage Firmware Update — Extension (1.6.139.0);
• Storage Firmware — Firmware (1.5.139.0);
• Storage Firmware — Firmware (1.4.139.0);
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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