Surface Duo и Surface Duo 2 получили обновление за апрель 2023 года

  • Категория: Surface
  • Дата: Вчера, 16:03
  • Просмотров: 153

Обновление за апрель 2023 года для Surface Duo и Surface Duo 2 теперь доступно для загрузки. Хотя Microsoft еще не обновила официальную документацию, можно с уверенностью предположить, что единственным изменением в релизе являются ежемесячные исправления безопасности Android.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
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