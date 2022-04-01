Surface Duo и Surface Duo 2 получили обновление за апрель 2023 года
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- Категория: Surface
- Дата: Вчера, 16:03
- Просмотров: 153
Обновление за апрель 2023 года для Surface Duo и Surface Duo 2 теперь доступно для загрузки. Хотя Microsoft еще не обновила официальную документацию, можно с уверенностью предположить, что единственным изменением в релизе являются ежемесячные исправления безопасности Android.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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