Приложение Surface получило обновление
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- Категория: Surface
- Дата: 4-07-2023, 20:48
- Просмотров: 132
Компания Microsoft обновила приложение Surface до версии 61.23060.579.0.
Вот список улучшений:
• Улучшена производительность и эффективность приложения при работе от батареи;
• Продолжение улучшений, чтобы сделать приложение более доступным;
• Кастомизированные рекомендации для ваших аксессуаров Surface;
• Расширены кастомизированные рекомендации для Китая
• Обновлен опыт Windows Studio Effects в Pro 9 5G;
• Различные исправления ошибок и общие улучшения;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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