Приложение Surface получило обновление

  • Категория: Surface
  • Дата: 4-07-2023, 20:48
  • Просмотров: 132

Компания Microsoft обновила приложение Surface до версии 61.23060.579.0.

Вот список улучшений:

• Улучшена производительность и эффективность приложения при работе от батареи;
• Продолжение улучшений, чтобы сделать приложение более доступным;
• Кастомизированные рекомендации для ваших аксессуаров Surface;
• Расширены кастомизированные рекомендации для Китая
• Обновлен опыт Windows Studio Effects в Pro 9 5G;
• Различные исправления ошибок и общие улучшения;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
  • 0
Похожие новости
Обзор Windows 10
Приложение Surface обновилось

Приложение Surface обновилось

Приложение Surface получило новое обновление

Приложение Surface получило новое обновление

Microsoft обновляет приложение Surface

Microsoft обновляет приложение Surface

Приложение Surface получило множество новых функций с последним обновлением

Приложение Surface получило множество новых функций с последним обновлением

Приложение Surface получило новое обновление

Приложение Surface получило новое обновление




  • Комментарии
  • ВКонтакте
  • Facebook
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Пользователи онлайн
Всего на сайте: 25
Пользователей: 0
Гостей: 25
Роботы: Google Yandex
+0  
Новостей: 14983
+0  
Комментариев: 39469
+0  
Пользователей: 10097