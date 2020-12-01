Microsoft выпустила обновления для Surface Pro X Wi-Fi, Surface Pro X SQ1 и Surface Pro X SQ2
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- Категория: Surface
- Дата: Сегодня, 15:47
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Компания Microsoft выпустила обновления для Surface Pro X Wi-Fi, Surface Pro X SQ1 и Surface Pro X SQ2.
Surface Pro X Wi-Fi
• Исправляет производительность сторонних приложений;
• Surface UEFI — Firmware (10.610.140);
• Microsoft SQ1 Adreno 685 GPU - Display adapters (27.20.1960);
Surface Pro X SQ1
• Исправляет производительность сторонних приложений;
• Улучшает надежность Wi-Fi;
• Qualcomm(R) Wi-Fi B/G/N/AC (2x2) Svc - Network adapters (1.0.1960.0);
• Surface UEFI — Firmware (3.610.140.0);
• Surface UEFI — Firmware (7.610.140.0);
• Microsoft SQ1 Adreno 685 GPU - Display adapters (27.20.1960.0);
Surface Pro X SQ2
• Исправляет производительность сторонних приложений;
• Улучшает надежность Wi-Fi;
• Qualcomm(R) Wi-Fi B/G/N/AC (2x2) Svc - Network adapters (1.0.1960.0);
• Surface UEFI — Firmware (3.610.140.0);
• Surface UEFI — Firmware (7.610.140.0);
• Microsoft SQ1 Adreno 685 GPU - Display adapters (27.20.1960.0);
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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