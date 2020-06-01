Microsoft выпустила обновления для Surface Pro 7

  • Категория: Surface
  • Дата: Сегодня, 14:02
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Компания Microsoft выпустила обновления для Surface Pro 7.

Surface Pro 7

• Исправляет уязвимость безопасности и улучшает стабильность и производительность системы;
• Улучшает производительность и стабильность зарядки устройства;
• Исправляет проблему с загрузкой устройства с логотипом Surface;
• Surface Radio Monitor - System devices (3.100.139.0);
• Surface System Aggregator — Firmware (14.701.139.0);
• Surface Firmware Update — Firmware (5.65.139.0);

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
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