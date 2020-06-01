icrosoft выпустила обновления для Surface Studio 2

  • Категория: Surface
  • Дата: Вчера, 01:51
  • Просмотров: 144

Компания Microsoft выпустила обновления для Surface Studio 2.

Surface Studio 2

• Это обновление исправляет уязвимость безопасности и улучшает стабильность и производительность системы;
• Surface UEFI – Firmware (536.778.768.0);
• Surface ME – Firmware (11.8.93.4323);
• Intel(R) Management Engine Interface - System devices (2240.3.4.0);
• Intel(R) iCLS Client - Software components (1.65.245.0);

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
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