Microsoft выпустила обновления для Surface Book 3, Surface Go 3 и Surface Pro 5

  • Категория: Surface
  • Дата: Сегодня, 02:29
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Компания Microsoft выпустила обновления для Surface Book 3, Surface Go 3 и Surface Pro 5.

Surface Book 3

• Улучшает стабильность аккумулятора и питания;
• Dolby APO SWC Device - Software components (3.30508.581.0);
• Surface Radio Monitor - System devices (3.100.139.0);

Surface Go 3

• Улучшает стабильность модема LTE и опыт GPS;
• Surface Mobile Broadband Update Device – Firmware (23.20.4.48);

Surface Pro 5

• Это обновление исправляет потенциальную уязвимость безопасности и улучшает стабильность системы;
• Surface UEFI – Firmware (239.779.768.0);

Узнать другие подробности можно здесь.

Илья Источник:
neowin.net
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