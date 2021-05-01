Microsoft выпустила обновления для Surface Book 3, Surface Go 3 и Surface Pro 5
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- Категория: Surface
- Дата: Сегодня, 02:29
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Компания Microsoft выпустила обновления для Surface Book 3, Surface Go 3 и Surface Pro 5.
Surface Book 3
• Улучшает стабильность аккумулятора и питания;
• Dolby APO SWC Device - Software components (3.30508.581.0);
• Surface Radio Monitor - System devices (3.100.139.0);
Surface Go 3
• Улучшает стабильность модема LTE и опыт GPS;
• Surface Mobile Broadband Update Device – Firmware (23.20.4.48);
Surface Pro 5
• Это обновление исправляет потенциальную уязвимость безопасности и улучшает стабильность системы;
• Surface UEFI – Firmware (239.779.768.0);
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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