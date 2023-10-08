Microsoft выпустила обновления для Surface Studio 2+ и Surface Pro 8
-
- Категория: Surface
- Дата: 8-10-2023, 00:40
- Просмотров: 173
Компания Microsoft выпустила обновления для Surface Studio 2+ и Surface Pro 8.
Surface Studio 2+
• Улучшает беспроводное соединение и стабильность;
• Intel(R) Wi-Fi 6 AX200 160MHz - Network adapters (22.230.0.8);
• Intel(R) Wireless Bluetooth(R) - Bluetooth (22.230.0.2);
Surface Pro 8
• Это обновление исправляет потенциальную уязвимость безопасности и улучшает стабильность системы;
• Intel(R) iCLS Client - Software devices (1.65.245.0);
• Intel(R) Management Engine Interface - System Devices (2240.3.4.0);
• Surface ME – Firmware (15.0.2235.2);
• Surface UEFI – Firmware (22.103.143.0);
• Surface Mobile Broadband GPS – Sensors (1.0.1.15);
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
Похожие новости
- Комментарии
- ВКонтакте
ИнформацияПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Пользователи онлайн
Всего на сайте: 31
Пользователей: 0
Гостей: 31
Роботы: Google Yandex
Пользователей: 0
Гостей: 31
Роботы: Google Yandex
+2Новостей: 15146
+0Комментариев: 39469
+0Пользователей: 10099