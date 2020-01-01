Пресс-релиз сборки Windows 10 Insider Preview Build 19624
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- Категория: Статьи Windows 10
- Дата: Вчера, 22:36
- Просмотров: 119
Компания Microsoft выпустила сборку Windows 10 Insider Preview Build 19624 для инсайдеров кольца Fast.
Если вы хотите получить полное представление о том, какую сборку использует инсайдерское кольцо, отправляйтесь в Flight Hub. Вы также можете проверить остальную часть документации здесь, в том числе список новых функций и обновлений.
Общие изменения и улучшения
• Microsoft временно отключила новое окно поиска на страницах приложений по умолчанию в приложении Настройки, пока работает над улучшением производительности и надежности;
• Microsoft обновила логику VPN-подключения на основе обратной связи, поэтому, если вы отключаетесь от сети VPN, то теперь она снимает флажок автоматического подключения (аналогично тому, как это делается для Wi-Fi);
• Основываясь на обратной связи, Microsoft обновила текст диалогового окна «Добавить устройство», поэтому список примеров в разделе Bluetooth включает контроллеры;
• Microsoft обновила раздел «Доступны дополнительные обновления», который отображается в настройках Центра обновления Windows, чтобы вы теперь могли копировать текст в случае необходимости;
Исправления
• Исправлена проблема, которая вызывала неожиданное мерцание поверхностей оболочки Windows и приложений в последних двух сборках;
• Исправлена проблема, из-за которой конфигурация IIS устанавливалась по умолчанию после установки новой сборки;
• Исправлена проблема, которая приводила к ошибке переходного доступа при быстром переключении между дистрибутивами WSL с помощью интеграции с File Explorer;
• Исправлена проблема, которая влияла на надежность explorer.exe для некоторых инсайдеров в последнее время;
• Исправлена проблема, которая приводила к сбою приложения Настройки и всплывающего окно громкости панели задач при выборе определенных устройств из списка устройств для вывода звука;
• Исправлено условие гонки, которое могло привести к тому, что VPN автоматически не подключалась (если она был настроена для этого) после обновления;
• Исправлена проблема, когда иконка батареи на экране блокировки всегда была почти пустой, независимо от фактического уровня заряда батареи. Если вы все еще испытываете эту проблему, то, пожалуйста, сообщите об этом в Feedback Hub;
• Исправлена недавняя проблема, когда, если вы открывали свой ноутбук после того, как он переходил в спящий режим, и он был подключен к внешнему монитору с внешней камерой, Windows Hello распознала бы вас, но не закрыла экран блокировки;
• Исправлена проблема, которая могла приводить ваше устройство к bug checking после того, как оно было в спящем режиме;
• Исправлена проблема, из-за которой некоторые мыши Bluetooth очень медленно переподключалось к вашему устройству после того, как оно находилось в спящем режиме;
• Исправлена проблема, из-за которой вы не могли выйти из диалогового окна настроек приложения Connect с помощью мыши;
• Исправлена проблема, из-за которой функция Windows Security Core Isolation в последнее время не включалась на некоторых устройствах;
• Исправлена проблема, которая приводила к сбою Центра обновления Windows с кодом ошибки 0x800700b7;
• Исправлена взаимоблокировка, которая могла приводить к тому, что проверка Центра обновления Windows на наличие обновлений не завершалась и показывалась как «Проверка наличия обновлений…» до тех пор, пока приложение Настройки не было закрыто и вновь открыто;
• Исправлена проблема, из-за которой некоторые кнопки и ссылки на странице «Язык» в приложении Настройки имели неправильный цвет при использовании высокой контрастности;
• Исправлена проблема, из-за которой текст в окне «Оптимизировать диски» в разделе «Оптимизация по расписанию» обрезался на нескольких языках и при определенных уровнях масштабирования текста;
Известные проблемы
• Microsoft знает, что пользователи диктора и NVDA, которые ищут последний релиз Microsoft Edge на Chromium, могут испытывать некоторые трудности при навигации и чтении определенного веб-контента. Команды диктора, NVDA и Edge знают об этих проблемах. Пользователи устаревшего Microsoft Edge не будут затронуты. NVAccess выпустил NVDA 2019.3, которая решает известную проблему с Edge;
• Microsoft просматриваем отчеты о том, что процесс обновления зависает в течение длительных периодов времени при попытке установить новую сборку;
• Microsoft просматривает проблему, из-за которой некоторые устройства могут не обновиться до этой сборки с кодом ошибки 0xc0000409. Если вы столкнулись с этой ошибкой, то вы можете приостановить обновления до следующей сборки;
• В разделах «Документы» и «Загрузки» в разделе «Конфиденциальность» рядом с именем страницы отображается сломанная иконка (просто прямоугольник);
Илья Источник:
blogs.windows.com
blogs.windows.com
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