Microsoft скоро прекратит поддерживать оригинальную версию Windows 11
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- Категория: Windows 11
- Дата: 11-07-2023, 20:51
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Обслуживание Windows 11 версии 21H2 закончится 10 октября 2023 года. Это относится к следующим редакциям, выпущенным в октябре 2021 года:
• Windows 11 Home, версия 21H2;
• Windows 11 Pro, версия 21H2;
• Windows 11 Pro for Workstations, версия 21H2;
• Windows 11 Pro Education, версия 21H2;
Эти редакциями больше не будут получать обновления безопасности после 10 октября 2023 года. Клиентам, обратившимся в службу поддержки Microsoft после этой даты, будет предложено обновить свое устройство до последней версии Windows 11, чтобы сохранить поддержку.
Дополнительные сведения см. в статье Windows Lifecycle FAQ.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
learn.microsoft.com
learn.microsoft.com
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