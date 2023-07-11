Microsoft скоро прекратит поддерживать оригинальную версию Windows 11

  • Категория: Windows 11
  • Дата: 11-07-2023, 20:51
  • Просмотров: 191

Обслуживание Windows 11 версии 21H2 закончится 10 октября 2023 года. Это относится к следующим редакциям, выпущенным в октябре 2021 года:

• Windows 11 Home, версия 21H2;
• Windows 11 Pro, версия 21H2;
• Windows 11 Pro for Workstations, версия 21H2;
• Windows 11 Pro Education, версия 21H2;

Эти редакциями больше не будут получать обновления безопасности после 10 октября 2023 года. Клиентам, обратившимся в службу поддержки Microsoft после этой даты, будет предложено обновить свое устройство до последней версии Windows 11, чтобы сохранить поддержку.

Дополнительные сведения см. в статье Windows Lifecycle FAQ.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
learn.microsoft.com
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