Microsoft обновила Windows Subsystem for Android™ в Windows 11

Microsoft выпустила обновление для Windows Subsystem for Android™ в Windows 11 в Windows Subsystem for Android™ Preview Program. Это обновление (2307.40000.2.0) включает в себя улучшения дополнительных настроек, надежности графики и нескольких запрошенных функций.• Кастомный Microsoft.Windows.LAUNCH_URI дпредназначен ля запуска приложений в Windows через активацию протокола;• Улучшения стабильности платформы;• Microsoft добавила возможность использования API Vulkan в качестве предварительной версии, параметры доступны в приложении настроек, чтобы попробовать это;• Улучшения надежности графики;• Обновлен последний Chromium WebView до версии 115;• Обновления безопасности Android 13;Если у вас возникли проблемы с Windows Subsystem for Android™ - пожалуйста, отправьте отзыв через Feedback Hub в Apps> Windows Subsystem for Android™. Для получения дополнительной информации об устранении неполадок и отправке отзывов: Troubleshooting and FAQ for mobile apps on Windows . Если вы разработчик, оставьте отзыв на сайте Github Узнать другие подробности можно здесь