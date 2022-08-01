Microsoft обновила Windows Subsystem for Android™ в Windows 11

  • Категория: Windows 11
  • Дата: Вчера, 00:31
  • Просмотров: 118
Microsoft обновила Windows Subsystem for Android™ в Windows 11

Microsoft выпустила обновление для Windows Subsystem for Android™ в Windows 11 в Windows Subsystem for Android™ Preview Program. Это обновление (2307.40000.2.0) включает в себя улучшения дополнительных настроек, надежности графики и нескольких запрошенных функций.

Что нового

• Кастомный Microsoft.Windows.LAUNCH_URI дпредназначен ля запуска приложений в Windows через активацию протокола;
• Улучшения стабильности платформы;
• Microsoft добавила возможность использования API Vulkan в качестве предварительной версии, параметры доступны в приложении настроек, чтобы попробовать это;
• Улучшения надежности графики;
• Обновлен последний Chromium WebView до версии 115;
• Обновления безопасности Android 13;

Предоставление отзывов

Если у вас возникли проблемы с Windows Subsystem for Android™ - пожалуйста, отправьте отзыв через Feedback Hub в Apps> Windows Subsystem for Android™. Для получения дополнительной информации об устранении неполадок и отправке отзывов: Troubleshooting and FAQ for mobile apps on Windows. Если вы разработчик, оставьте отзыв на сайте Github.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
github.com
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Microsoft обновила Windows Subsystem for Android™ в Windows 11

Microsoft обновила Windows Subsystem for Android™ в Windows 11

Обновление для Windows Subsystem for Android™ в Windows 11

Обновление для Windows Subsystem for Android™ в Windows 11

Обновление для Windows Subsystem for Android™ в Windows 11

Обновление для Windows Subsystem for Android™ в Windows 11




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