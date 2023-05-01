Microsoft выпустила динамическое обновление KB5029863 для Windows 11 версии 22H2
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- Категория: Windows 11
- Дата: Сегодня, 12:45
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Компания Microsoft выпустила динамическое обновление KB5029863 для Windows 11 версии 22H2. Динамическое обновление помогает улучшить процесс установки Windows, обычно при инициировании нового обновления функций.
Динамическое обновление доступно только через Microsoft Update Catalog. Вы можете скачать его здесь.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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