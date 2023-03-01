Microsoft обновила Windows Subsystem for Android™ в Windows 11

  • Категория: Windows 11
  • Дата: Вчера, 20:21
  • Просмотров: 69
Microsoft обновила Windows Subsystem for Android™ в Windows 11

Microsoft выпустила обновление для Windows Subsystem for Android™ в Windows 11 в Windows Subsystem for Android™ Preview Program. Это обновление (2308.40000.1.0) включает в себя улучшения надежности и функциональности платформы.

Что нового

• Улучшения надежности платформы;
• Поддержка Localhost loopback для экспериментальной функции «Доступ к локальной сети»;
• Улучшения надежности и производительности буфера обмена;
• Обновление ядра для улучшения совместимости с запуском приложений ARM на процессорах x64;
• Правильное сообщение isInMultiWindowMode=false, когда приложение работает в полноэкранном режиме;

Предоставление отзывов

Если у вас возникли проблемы с Windows Subsystem for Android™ - пожалуйста, отправьте отзыв через Feedback Hub в Apps> Windows Subsystem for Android™. Для получения дополнительной информации об устранении неполадок и отправке отзывов: Troubleshooting and FAQ for mobile apps on Windows. Если вы разработчик, оставьте отзыв на сайте Github.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
github.com
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Обновление для Windows Subsystem for Android™ в Windows 11




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