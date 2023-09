Microsoft обновила Windows Subsystem for Android™ в Windows 11

Microsoft выпустила обновление для Windows Subsystem for Android™ в Windows 11 в Windows Subsystem for Android™ Preview Program. Это обновление (2308.40000.1.0) включает в себя улучшения надежности и функциональности платформы.• Улучшения надежности платформы;• Поддержка Localhost loopback для экспериментальной функции «Доступ к локальной сети»;• Улучшения надежности и производительности буфера обмена;• Обновление ядра для улучшения совместимости с запуском приложений ARM на процессорах x64;• Правильное сообщение isInMultiWindowMode=false, когда приложение работает в полноэкранном режиме;Если у вас возникли проблемы с Windows Subsystem for Android™ - пожалуйста, отправьте отзыв через Feedback Hub в Apps> Windows Subsystem for Android™. Для получения дополнительной информации об устранении неполадок и отправке отзывов: Troubleshooting and FAQ for mobile apps on Windows . Если вы разработчик, оставьте отзыв на сайте Github Узнать другие подробности можно здесь