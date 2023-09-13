Microsoft выпустила динамические обновления для Windows 11 версий 21H2 и 22H2

  • Категория: Windows 11
  • Дата: 13-09-2023, 16:35
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Компания Microsoft выпустила динамические обновления (KB5030326 и KB5030327) для Windows 11 версий 21H2 и 22H2 соответственно, которые призваны улучшить процесс установки.

Эти динамические обновления были автоматически загружены вместе с обновлениями Windows 11 September Patch Tuesday. Вы также можете загрузить их вручную, посетив веб-сайт Microsoft Update Catalog (KB5030326/KB5030327).

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
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