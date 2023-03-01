Microsoft обновила Windows Subsystem for Android™ в Windows 11
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- Категория: Windows 11
- Дата: Вчера, 19:42
- Просмотров: 92
Microsoft выпустила обновление для Windows Subsystem for Android™ в Windows 11 в Windows Subsystem for Android™ Preview Program. Это обновление (2309.40000.2.0) включает в себя улучшения надежности и функциональности платформы.
Что нового
• Улучшения надежности платформы;
• Обновлен Chromium WebView до версии 117;
• Разрешает общий доступ к файлам .cer для Android;
• Улучшения графики;
• API-интерфейсы Android Geocoder (Geocoder | Android Developers) предоставляют действительные данные для всех приложений. Обязательно ознакомьтесь с условиями использования данных Bing Maps. (Microsoft Software License Terms Microsoft Windows Subsystem for Android™ - Microsoft Support);
• Обновления платформы Android 13;
Предоставление отзывов
Если у вас возникли проблемы с Windows Subsystem for Android™ - пожалуйста, отправьте отзыв через Feedback Hub в Apps> Windows Subsystem for Android™. Для получения дополнительной информации об устранении неполадок и отправке отзывов: Troubleshooting and FAQ for mobile apps on Windows. Если вы разработчик, оставьте отзыв на сайте Github.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
github.com
github.com
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