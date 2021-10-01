KB5030323, KB5031274: Microsoft улучшает OOBE для обновления Windows 11 Moment 4

  • Категория: Windows 11
  • Дата: Сегодня, 17:17
  • Просмотров: 106

На этой неделе вышло обновление Windows 11 Moment 4 (Build 22621.2361). Таким образом, Microsoft также выпустила обновления для улучшения Windows out-of-the-box experience (OOBE) (KB5030323 и KB5031274).

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
  • +1
Похожие новости
Обзор Windows 10
Microsoft выпустила обновление OOBE для Windows 11 21H2

Microsoft выпустила обновление OOBE для Windows 11 21H2

Microsoft немного улучшает OOBE в Windows 11 22H2, 21H2, а также в Windows 10

Microsoft немного улучшает OOBE в Windows 11 22H2, 21H2, а также в Windows 10

Microsoft позволяет пользователям обновляться до Windows 11 в рамках процесса OOBE для Windows 10

Microsoft позволяет пользователям обновляться до Windows 11 в рамках процесса OOBE для Windows 10

Microsoft выпустила новые бесплатные виртуальные машины Windows 11

Microsoft выпустила новые бесплатные виртуальные машины Windows 11

Microsoft выпускает обновленные ISO-образы для Windows 11 22H2 и Windows 10 22H2 (Обновлено)

Microsoft выпускает обновленные ISO-образы для Windows 11 22H2 и Windows 10 22H2 (Обновлено)




  • Комментарии
  • ВКонтакте
  • Facebook
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Пользователи онлайн
Всего на сайте: 15
Пользователей: 0
Гостей: 15
Роботы: Google
+4  
Новостей: 15127
+0  
Комментариев: 39469
+0  
Пользователей: 10099