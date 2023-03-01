Microsoft выпустила динамические обновления совместимости для Windows 11 версий 21H2 и 22H2

  • Категория: Windows 11
  • Дата: Вчера, 18:17
  • Просмотров: 107

Компания Microsoft выпустила динамические обновления совместимости для Windows 11 версий 21H2 и 22H2 (KB5031476/KB5031475).

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
  • 0
Похожие новости
Обзор Windows 10
Microsoft выпустила динамические обновления для Windows 11 версий 21H2 и 22H2

Microsoft выпустила динамические обновления для Windows 11 версий 21H2 и 22H2

Microsoft выпустила новые пакеты динамического обновления для обновлений функций в Windows 11 версии 22H2 и Windows 11 версии 21H2

Microsoft выпустила новые пакеты динамического обновления для обновлений функций в Windows 11 версии 22H2 и Windows 11 версии 21H2

Microsoft выпускает .NET Framework 4.8.1 для инсайдеров Windows в Release Preview Channel

Microsoft выпускает .NET Framework 4.8.1 для инсайдеров Windows в Release Preview Channel

Предстоящая доступность .NET Framework 4.8.1 в Центре обновления Windows и в Microsoft Update Catalog

Предстоящая доступность .NET Framework 4.8.1 в Центре обновления Windows и в Microsoft Update Catalog

Microsoft немного улучшает OOBE в Windows 11 22H2, 21H2, а также в Windows 10

Microsoft немного улучшает OOBE в Windows 11 22H2, 21H2, а также в Windows 10




  • Комментарии
  • ВКонтакте
  • Facebook
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Пользователи онлайн
Всего на сайте: 33
Пользователей: 0
Гостей: 33
Роботы: Yandex Google
+3  
Новостей: 15154
+0  
Комментариев: 39469
+0  
Пользователей: 10099