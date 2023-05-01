Microsoft обновила Windows Subsystem for Android™ в Windows 11
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- Категория: Windows 11
- Дата: Сегодня, 13:52
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Microsoft выпустила обновление для Windows Subsystem for Android™ в Windows 11 в Windows Subsystem for Android™ Preview Program. Это обновление (2310.40000.0.0) включает в себя улучшения надежности и функциональности платформы.
[Что нового
• Улучшения надежности платформы;
• Триггеры геймпада больше не меняются местами, исправление для In Windows Subsystem for Android, the LT and RT of the gamepad are recognized as reversed;
Предоставление отзывов
Если у вас возникли проблемы с Windows Subsystem for Android™ - пожалуйста, отправьте отзыв через Feedback Hub в Apps> Windows Subsystem for Android™. Для получения дополнительной информации об устранении неполадок и отправке отзывов: Troubleshooting and FAQ for mobile apps on Windows. Если вы разработчик, оставьте отзыв на сайте Github.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
[url=https://github.com]github.com[/u]
[url=https://github.com]github.com[/u]
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