KB5032381: Обновление Out of Box Experience для Windows 11 версии 22H2
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- Категория: Windows 11
- Дата: Сегодня, 13:55
- Просмотров: 0
Это обновление улучшает out-of-box experience (OOBE) Windows 11 версии 22H2. Это обновление применимо только к процессу OOBE в Windows 11 и доступно только при установке обновлений OOBE.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
support.microsoft.com
support.microsoft.com
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