KB5032381: Обновление Out of Box Experience для Windows 11 версии 22H2

  • Категория: Windows 11
  • Дата: Сегодня, 13:55
  • Просмотров: 0

Это обновление улучшает out-of-box experience (OOBE) Windows 11 версии 22H2. Это обновление применимо только к процессу OOBE в Windows 11 и доступно только при установке обновлений OOBE.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
support.microsoft.com
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