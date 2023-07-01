KB5031894: Microsoft выпустила первое обновление WinRE для Windows 11 23H2

  • Категория: Windows 11
  • Дата: Сегодня, 14:48
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На этой неделе компания Microsoft выпустила Windows 11 версии 23H2. И хотя ISO-файлы стали доступны с момента анонса, инструмент Microsoft Media Creation Tool до сих пор не может загрузить обновление. Отвечая на вопрос по этому поводу, компания подтвердила, что обновление все еще нуждается в оптимизации и будет готово на следующей неделе.

Тем не менее, компания выпустила динамические обновления, которые улучшают совместимость среды восстановления Windows (WinRE) для Windows 11 23H2. Обновления также применимы и к 22H2. Это имеет смысл, поскольку новое обновление функций практически одинаково на уровне основных системных файлов.

Обновления доступны на веб-сайте Microsoft Update Catalog по следующим ссылкам: KB5031894/KB5031476.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
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