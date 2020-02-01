Microsoft выпустила Windows 10 20H1 Build 19041.207 для инсайдеров кольца Slow
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- Категория: Windows 10
- Дата: Вчера, 23:27
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Компания Microsoft выпустила Windows 10 20H1 Build 19041.207 (KB4550936) для инсайдеров кольца Slow. Это накопительное обновление включает улучшения качества. Ключевые изменения включают:
• Исправлена проблема, из-за которой служба Remote Procedure Call (RPC) неожиданно закрывалась, и устройство переставало работать. Затем вы должны перезагрузить устройство;
• Исправлена проблема, из-за которой Device Enrollment Status Page (ESP) на управляемых устройствах переставала отвечать на запросы, если на устройстве установлена политика, требующая перезагрузки;
• Исправлена проблема, из-за которой вспышка тыловой камеры не работала должным образом на устройствах с тыловой камерой;
• Есть обновления безопасности для Microsoft Scripting Engine, Windows Kernel, Windows App Platform and Frameworks, Microsoft Graphics Component, Windows Media, Windows Shell, Windows Management, Windows Cloud Infrastructure, Windows Fundamentals, Windows Authentication, Windows Virtualization, Windows Core Networking, Windows Storage and Filesystems, Windows Update Stack и Microsoft JET Database Engine;
Дополнительную информацию об устраненных уязвимостях безопасности см. в Security Update Guide.
Известные проблемы
• Microsoft знает, что пользователи диктора и NVDA, которые ищут последний релиз Microsoft Edge на Chromium, могут испытывать некоторые трудности при навигации и чтении определенного веб-контента. Команды диктора, NVDA и Edge знают об этих проблемах. Пользователи устаревшего Microsoft Edge не будут затронуты. NVAccess выпустил NVDA 2019.3, которая решает известную проблему с Edge;
Илья Источник:
blogs.windows.com
blogs.windows.com
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