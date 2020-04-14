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Microsoft выпустила Windows 10 Insider Preview Build 19041.208 для инсайдеров кольца Slow

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Сегодня, 21:42
  • Просмотров: 44

Microsoft выпустила Windows 10 Insider Preview Build 19041.208 для инсайдеров кольца Slow

Компания Microsoft выпустила Windows 10 20H1 Build 19041.208 (KB4558244) для инсайдеров кольца Slow. Это накопительное обновление включает в себя исправления сборки 19041.207 и дополнительное исправление:

• Исправлена проблема, из-за которой не удавалось отправить уведомления API NPLogonNotify от фреймворка провайдера учетных данных;

Известные проблемы

• Microsoft знает, что пользователи диктора и NVDA, которые ищут последний релиз Microsoft Edge на Chromium, могут испытывать некоторые трудности при навигации и чтении определенного веб-контента. Команды диктора, NVDA и Edge знают об этих проблемах. Пользователи устаревшего Microsoft Edge не будут затронуты. NVAccess выпустил NVDA 2019.3, которая решает известную проблему с Edge;
Илья Источник:
blogs.windows.com
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